بعد بغداد.. رئيس المخابرات التركية يزور كركوك ويبحث مع المحافظ ملفات مشتركة

شفق نيوز- كركوك

استقبل محافظ كركوك، محمد سمعان آغا، اليوم الأربعاء، رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم قالن في مطار كركوك الدولي، وذلك في أول زيارة رسمية يجريها المسؤول التركي إلى المحافظة عقب ختام مباحثاته في العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر محلي لوكالة "شفق نيوز"، بأن رئيس الجهاز التركي والوفد المرافق له وصلا إلى المحافظة لعقد سلسلة من اللقاءات مع الإدارة المحلية، لافتاً إلى أن المباحثات ستركز على مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والأبعاد الأمنية والسياسية بين الجانبين.

وتأتي جولة قالن في كركوك بعد ساعات من لقاءات رفيعة المستوى أجراها في بغداد مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، تركزت حول التنسيق الأمني المشترك وملفات الحدود والطاقة.