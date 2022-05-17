بعد إبطال ترشيح المهنا.. اللامي تفوز بمنصب نقيب المحامين العراقيين (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين العراقيين، يوم الثلاثاء، فوز المحامية "أحلام اللامي" بمنصب النقيب بعد ابطال ترشيح محمد المهنا.

وقررت اللجنة في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "شطب جميع النتائج التي حصل عليها محمد المهنا في جميع المحافظات وإبطال فوزه بمنصب نقيب المحامين".

كما قررت اللجنة اعتبار احلام اللامي فائزة بمنصب نقيب المحامين العراقيين كونها حصلت اعلى الاصوات من بعد المهنا.

وامس الإثنين، قرر القضاء العراقي، إبطال ترشيح "محمد المهنا" لمنصب نقيب المحامين العراقيين لانتمائه الى حزب البعث المحظور.

ووفقاً لوثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز وتنشرها أدناه، فأن "القضاء أكد شمول المهنا باجراءات هيئة المساءلة والعدالة وقرر إبطال ترشيحه لانتخابات نقابة المحاميين وإشعار الهيئة القضائية بذلك".

وكان محمد صالح المهنا، فاز يوم الخميس، (23 / 3 / 2022) بانتخابات نقابة المحامين العراقيين.

وتصدر المهنا خلال الانتخابات باعلى الأصوات على المرشحين المنافسين أحلام اللامي ورزاق العبيدي.

وحصد المهنا اكثر من 5627 صوتا خلال الانتخابات فيما حصلت أحلام اللامي على 4193 صوتا ورزاق العبيدي على 2063 صوتا.