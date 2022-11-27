بعد بشائر الأمطار.. "ثورة" زراعية شتوية في كرميان

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في إدارة كرميان الكوردستانية، يوم الاحد، انطلاق "ثورة" زراعية مع بشائر الأمطار الغزيرة التي لم تشهد المنطقة منذ ثلاثة اعوام.

وقالت مديرة زراعة كرميان، شادية حسين عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "مزارعي كرميان في عموم المناطق من دون استثناء هبوا للبدء بموسم الزراعة الشتوية بعد انتظار وقلق دام لثلاث سنوات في عموم المناطق".

وبينت ان "الأمطار التبشيرية أعادت الأمل لمزارعي كرميان بموسم زراعي متميز الى ما قبل ثلاثة أعوام".

وأكدت عباس "انتهاء موسم شح المياه في كرميان وبانتظار موجات أمطار غزيرة بحسب التنبؤات الجوية وبداية مرحلة مهمة تنعش الواقع المعيشي لاهالي كرميان بتعافي القطاع الزراعي مرة اخرى بعد انتكاسة الجفاف القاحلة".

واشارت الى "أعداد خطة زراعية شاملة في كرميان ستقر قريباً، وفق الموقف المائي والإيرادات المائية الواردة من الأمطار ومصادر المياه"، معتبرة الموسم الشتوي الحالي "مرحلة تعويض معيشي لجميع المزارعين".

وشهد إقليم كوردستان أسوة بالمحافظات العراقية اعلى موجة الأمطار والسيول منذ ثلاث سنوات بعد دخول الإقليم في أشد أزمة جفاف في تاريخه.