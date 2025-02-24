بعد إعلان نتائج التعداد.. الأمم المتحدة تقدم دعماً لـ 5 سنوات مقبلة في العراق

بعد إعلان نتائج التعداد.. الأمم المتحدة تقدم دعماً لـ 5 سنوات مقبلة في العراق
شفق نيوز/ أشاد
نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، المنسق المقيم ومنسق
الشؤون الإنسانية، غلام محمد إسحاق، يوم الاثنين، بنتائج التعداد السكاني،
فيما أشار إلى أنهم يدعمون بغداد لتحقيق "التنمية المستدامة" على
مدار 5 سنوات مقبلة.
وقال إسحاق
خلال كلمته في حفل إطلاق نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024، إن
"نتائج التعداد العام للسكان تمثل حجر الأساس في مسيرة التنمية المستدامة،
إذ تُسهم هذه البيانات في صياغة السياسات العامة، وتحديد أولويات الإنفاق،
وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، كما أنها تمثل أداة أساسية
لضمان تحقيق العدالة الإجتماعية، تماشياً مع الأولويات الوطنية للتنمية".
وأضاف أن
"الأمم المتحدة ملتزمة بدعم حكومة العراق في تحقيق أهدافها التنموية،
ولتحقيق هذا الغرض، فقد وضعت إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة،
وهو إطار شراكة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق يمتد لخمس سنوات ويهدف إلى
تعزيز هذا الهدف تحديداً".
وحث الحكومة
العراقية على "تسريع عملية المصادقة حتى تتمكن من المضي قدماً بشراكة وثيقة
نحو تحقيق الأهداف المشتركة وإحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة".
وتابع إسحاق:
"نتطلع إلى شراكة فاعلة مع الحكومة العراقية في تنفيذ إطار التعاون، وتعزيز
دورها القيادي من خلال النظر في تقديم مساهمات مالية للصندوق الاستئماني المزمع
إنشاؤه لدعم تنفيذ الإطار التعاون".
وجدد التزام الأمم
المتحدة كشريك أساسي في دعم العراق في مسيرته نحو مستقبل أكثر ازدهاراً
واستدامة، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستظل على أتم الاستعداد لتقديم كافة
الخبرات والمعرفة اللازمة في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف
التنمية المستدامة.
وأعلنت وزارة
التخطيط العراقية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، النتائج الأساسية للتعداد
العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة،
بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني الماضي أن عددهم يبلغ
45 مليوناً و407 آلاف نسمة.