بعد إعلان نتائج التعداد.. الأمم المتحدة تقدم دعماً لـ 5 سنوات مقبلة في العراق

شفق نيوز/ أشاد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، غلام محمد إسحاق، يوم الاثنين، بنتائج التعداد السكاني، فيما أشار إلى أنهم يدعمون بغداد لتحقيق "التنمية المستدامة" على مدار 5 سنوات مقبلة.

وقال إسحاق خلال كلمته في حفل إطلاق نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024، إن "نتائج التعداد العام للسكان تمثل حجر الأساس في مسيرة التنمية المستدامة، إذ تُسهم هذه البيانات في صياغة السياسات العامة، وتحديد أولويات الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، كما أنها تمثل أداة أساسية لضمان تحقيق العدالة الإجتماعية، تماشياً مع الأولويات الوطنية للتنمية".

وأضاف أن "الأمم المتحدة ملتزمة بدعم حكومة العراق في تحقيق أهدافها التنموية، ولتحقيق هذا الغرض، فقد وضعت إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة، وهو إطار شراكة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق يمتد لخمس سنوات ويهدف إلى تعزيز هذا الهدف تحديداً".

وحث الحكومة العراقية على "تسريع عملية المصادقة حتى تتمكن من المضي قدماً بشراكة وثيقة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وإحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".

وتابع إسحاق: "نتطلع إلى شراكة فاعلة مع الحكومة العراقية في تنفيذ إطار التعاون، وتعزيز دورها القيادي من خلال النظر في تقديم مساهمات مالية للصندوق الاستئماني المزمع إنشاؤه لدعم تنفيذ الإطار التعاون".

وجدد التزام الأمم المتحدة كشريك أساسي في دعم العراق في مسيرته نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستظل على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخبرات والمعرفة اللازمة في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني الماضي أن عددهم يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة.