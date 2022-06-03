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بعد ايقافها بسبب التسريب.. التربية تنشر جدولا جديدا لامتحانات الثالث المتوسط

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-03T18:30:27+0000
بعد ايقافها بسبب التسريب.. التربية تنشر جدولا جديدا لامتحانات الثالث المتوسط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، استئناف امتحانات طلبة الثالث المتوسط بعد إيقافها بسبب تسريب الاسئلة، فيما حددت يوم 12 حزيران الحالي موعداً لاستئناف الامتحانات والتي ستبدأ بمادة الرياضيات.

وقالت الوزارة في وثيقة رسمية اطلعت عليها شفق نيوز؛ إن امتحانات الصف الثالث المتوسط للدراسات العربية والكوردية والتركمانية والأجنبية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 سيتم استئنافها مجدداً وستبدأ يوم 12 حزيران الجاري بمادة الرياضيات على أن تنتهي في يوم 22 حزيران الذي سيكون موعداً لآخر امتحان لطلبة الدور الأول.

وتنتظر لجنة التربية النيابية ما سيكشفه وزير التربية علي حميد الدليمي خلال استضافته المقبلة في مجلس النواب للوقوف على مجمل الأسباب التي أدت إلى تسريب الاسئلة الامتحانية، وتحديد المتورطين فعليا بذلك.

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلنت وزارة التربية العراقية تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط.

من جانبه ذكر مصدر مطلع في الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن أسباب التأجيل جاءت بسبب ورود خبر بتسريب أسئلة الامتحان، الأمر الذي دعا الوزارة لاتخاذ هذا القرار.

وعلى إثر ذلك أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تسريبات اسئلة الامتحانات الوزارية.

كما ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اجتماعا مع لجنة التربية النيابية للوقوف على ملابسات قضية تكرار تسريب الاسئلة الامتحانية للصف الثالث المتوسط.

وامتنع وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي عن التعليق على موضوع تسريب اسئلة الامتحانات للصف الثالث المتوسط اليوم الخميس، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الاتحادي في اربيل مع وزير التربية بإقليم كوردستان آلان حمه سعيد.

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