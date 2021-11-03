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بعد ايام من فرضه.. الغاء حظر التجوال الليلي في المقدادية

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-03T16:38:11+0000
بعد ايام من فرضه.. الغاء حظر التجوال الليلي في المقدادية

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، مساء اليوم الاربعاء، الغاء حظر التجوال الليلي في قضاء المقدادية، بعد اتخاذه كإجراء احترازي خلال الأيام الماضية.

وقال قائممقام المقدادية وكالة، حاتم عبد جواد، لوكالة شفق نيوز، ان "السلطات الامنية رفعت حظر التجوال لهذه الليلة وبانتظار المستجدات المحتملة حيال القرار"، مشيرا الى ان "فرض الحظر الليلي قرار امني وليس اداري".

واضاف ان "الغاء حظر التجوال تم بناء على مناشدات الاهالي واستقرار الاوضاع والسيطرة الامنية في عموم مناطق المقدادية".

وقررت السلطات الامنية منذ اواخر الاسبوع الماضي فرض حظر تجوال ليلي من الساعة 6 مساء الى 6 صباحا في قضاء المقدادية لتحوطات واحترازات امنية على خلفية المجازر الدموية التي تعرضت لها قريتيّ الرشاد ونهر الامام وراح ضحيتها اكثر من 40 ضحية ومصاب.

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