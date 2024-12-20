بعد ان ابتلعه دجلة لـ10 أيام.. انتشال جثة شاب قضى غرقا شمالي تكريت

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، عن انتشال جثة شاب قضى غرقا شمال تكريت.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الشرطة النهرية في شرطة صلاح الدين تمكنت من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 16 عاماً حيث غرق في النهر قبل أكثر من عشرة أيام أثناء قيامه باصطياد السمك شمالي المحافظة"، مشيرا إلى أنه "تم انتشال جثة الصبي من نهر دجلة في تكريت".

وأضاف المصدر أن "الشاب من اهالي منطقة البو عجيل وقد فتحت تحقيقاً بالحادثة وجرى نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في مستشفى المحافظة".