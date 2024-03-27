بعد انهيار سقفه.. إيقاف المهندسين المشرفين على إعمار "جامع الخضر" بالموصل

شفق نيوز/ قرر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، توقيف اثنين من المهندسين المشرفين على اعمار جامع الخضر بايمن الموصل.

وقال مصدر امني في شرطة نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء العراقي في الموصل قرر توقيف اثنين من المهندسين المشرفين على اعمار جامع الخضر في الجانب الأيمن من الموصل".

وأوضح المصدر أن "قرار التوقيف حتى الأول من شهر نيسان المقبل، وفق المادة 416 من قانون العقوبات العراقي".

واضاف المصدر ان "التحقيقات أثبتت أن انهيار السقف لم يكن داخل جامع الخضر، وإنما في قاعة بباحة الجامع يجري بناؤها منذ فترة".

وأشار المصدر إلى أن "المصابين "بلغ عددهم 11 عاملاً اصيبوا بجروح مختلفة واحدهم يخضع للعناية المركزة وتوزعوا على ثلاث مستشفيات في الموصل".

وكان مصدر محلي، قد أفاد في وقت سابق من يوم الأربعاء، بمصرع عامل وإصابة 10 آخرين نتيجة انهيار سقف "مسجد" قيد الإنشاء في مدينة الموصل.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه وكالة شفق نيوز، اللحظات الأولى لانهيار سقف مبنى "جامع الخضر" بايمن الموصل بشكل كامل على العمال.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن انهيار السقف حدث بعد عملية صبه ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة 10 آخرين، نقلوا على اثرها الى مستشفى قريب.