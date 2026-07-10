بعد انقطاع لمدة عامين.. مياه الإسالة تعود للقرى الكاكائية في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلن رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة كركوك، أحمد فاتح، يوم الجمعة، إعادة ضخ مياه الإسالة إلى القرى الكاكائية في المحافظة بعد انقطاع استمر لنحو عامين.

وقال فاتح، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي القرى الكاكائية عانوا طوال العامين الماضيين من انقطاع مياه الإسالة، الأمر الذي اضطر الكثير منهم إلى الاعتماد على صهاريج نقل المياه أو مصادر بديلة لتأمين احتياجاتهم اليومية، وهو ما شكل عبئاً مادياً ومعيشياً كبيراً على العائلات".

وأضاف أنه "بعد أن وصلت إلينا شكاوى المواطنين ومناشدتهم، تعاملنا مع الملف باعتباره من أولويات لجنة الخدمات، وبدأنا سلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع الدوائر والجهات المعنية لإيجاد حل جذري للمشكلة وإعادة تشغيل خطوط الإمداد المائي".

وأوضح فاتح، أن "هذه الجهود أثمرت عن إعادة إطلاق مياه الإسالة إلى القرى الكاكائية، وإنهاء معاناة استمرت قرابة عامين، وهو ما لاقى ارتياحاً واسعاً بين سكان تلك المناطق الذين كانوا ينتظرون إعادة الخدمة منذ فترة طويلة".

وأكد فاتح أن "إعادة المياه تمثل خطوة أولى ضمن خطة لمعالجة النقص في الخدمات الأساسية بالمناطق الريفية، ولاسيما القرى التي عانت خلال السنوات الماضية من تراجع مستوى الخدمات، سواء في قطاع المياه أو الكهرباء أو الطرق".