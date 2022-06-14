بعد انقطاع لعامين.. اولى قوافل الحجاج العراقيين تنطلق إلى المدينة المنورة

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولى قوافل الحجاج الجوية من مطار بغداد الدولي الى السعودية، لأداء مناسك الحج.

وأكد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي في مؤتمر صحفي "نشهد اليوم انطلاق اولى الرحلات الجوية للحجاج من المطارات العراقية الخمسة (بغداد - النجف الأشرف - البصرة - أربيل - السليمانية) إلى مطار المدينة المنورة، بعد انقطاع عامين فرضتها جائحة كورونا".

وأشار المسعودي الى "انطلاق رحلتين اقلتا ٥٠٠ حاج إلى المدينة المنورة، لغاية ظهر اليوم، فيما ستتبعها رحلات من جميع المطارات العراقية ليصل عدد الحجاج الذين يفوجون بنهاية اليوم، أكثر من ألف حاج، آملا ان تنتهي عملية التفويج خلال اسبوع واحد فقط".