بعد انقطاع لعامين.. انطلاق أولى رحلات المعتمرين عراقيين جواً نحو السعودية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، يوم الاثنين، عن استئناف تفويج المعتمرين العراقيين بعد توقف دام لمدة عامين جراء تفشي جائحة كورونا.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "اولى الرحلات الخاصة بموسم العمرة الحالي (1443هـ) أنطلقت، اليوم، من مطار بغداد الدولي عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية متوجهة الى مطار المدينة المنورة وعلى متنها نحو ١٥٠ معتمرا".

واكدت الهيئة أن "هناك رحلات يومية ستنطلق لتفويج المعتمرين، بعد اخضاع المسافرين للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا تطبيقا للضوابط والشروط المعتمدة في المملكة العربية السعودية".

واعربت الهيئة عن استعدادها "لتفويج أكثر عدد ممكن من المعتمرين الى الديار المقدسة بعد ان وضعت خطة متكاملة لإنجاح موسم العمرة الحالي".

وأعلنت السعودية في الثامن من آب الجاري، أنها ستستأنف العمرة تدريجيا للمعتمرين الملقحين الوافدين من مختلف دول العالم، بعد نحو 18 شهرا من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد بسبب جائحة كوفيد-19.