بعد انقطاع لساعات طويلة.. الكهرباء العراقية تعلن "تحسناً تدريجياً" بالأحمال والإنتاج

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، عن "تحسن تدريجي" بأحمال وإنتاج المنظومة الكهربائية الوطنية.

ويأتي هذا "التحسن" بعد انقطاع تام للطاقة في اغلب المحافظات العراقية استمر لاكثر من 8 ساعات.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المنظومة الكهربائية تواصل تحسن أحمالها وإنتاجها تدريجياً بعد معاودة تشغيل وحداتها التوليدية ، وربط خطوط نقل الطاقة التي إنفصلت إثر حوادث فنية طارئة ، والتي تسببت بانطفاء الكهرباء".

واشار البيان الى "استنفار الجهود بمركز السيطرة الوطني"، مضيفا "يجري معاودة تجهيز المناطق تباعاً بالكهرباء ، بعد عزل مكانات الحوادث الطارئة".

وأكدت وزارة الكهرباء العراقية، في وقت سابق اليوم السبت، باندلاع حريق بمحطة البكر التحويلية (123. KV)، في البصرة مما تسبب بإنفصال إرتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للإنطفاء التام.

في غضون ذلك كشف مصدر امني في محافظة صلاح الدين، بتعرض 3 ابراج كهربائية للتفجير بعبوات ناسفة في اطراف حدود المحافظة المحاذية لحدود محافظة الانبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عملا تخريبيا استهدف الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة جهد 400 ك.ف وخروجه عن الخدمة في محافظة صلاح الدين.