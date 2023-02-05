"بعد انقطاع شهرين".. عودة خط الكهرباء الإيراني إلى ديالى والتجهيز 30%

شفق نيوز/ اعلن مصدر حكومي في محافظة ديالى يوم الأحد، عودة خط الكهرباء الإيراني إلى العمل في ديالى بعد انقطاع دام لشهرين لأسباب تعود إلى الجانب الإيراني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "معدلات تجهيز الكهرباء في ديالى ستتحسن تدريجيا بعد دخول 400 ميكاواط من الخط الإيراني"، مشيرا إلى كميات التجهيز الواردة من الخط الإيراني تصب في المنظومة الوطنية بشكل عام.

إلى ذلك شكا مواطنو ديالى من قلة ساعات التجهيز التي لا تتجاوز 30% يوميا رغم عودة الخط الإيراني منذ ليلة أمس السبت.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط اضافة الى خط سربيل زهاب - خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميكاواط فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 900 ميكاواط من التيار الكهربائي.

ويشكو سكان ديالى من رداءة وضعف الخط الايراني منذ ربطه بعد سقوط النظام السابق وسط مطالبات بالاستغناء عنه والاعتماد على الموارد والمقومات الوفيرة مؤكدين أن الخط الإيراني لا يلبي ربع احتياجات المحافظة ويشهد توقفا وتذبذبا بشكل مستمر.