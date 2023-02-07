بعد انقطاع أسبوعين.. عودة الخط الإيراني "الثاني" إلى خانقين وارتفاع معدل التجهيز

شفق نيوز/اعلن مصدر حكومي في ديالى عودة الخط الإيراني الثاني (سربيل زهاب) إلى قضاء خانقين بعد انقطاع لأسبوعين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان الخط الإيراني الثاني(سربيل زهاب) 132 KV الذي يزود خانقين بـ150 ميكاوط بعد انقطاع لأسبوعين لعدم وجود فائض كهربائي في الجانب الإيراني بحسب العقد بين العراق وايران.

واكد المصدر ان عودة الخط الإيراني زادت معدل تجهيز الكهربائي من 6 ساعات إلى 12 ساعة يوميا أو اقل من هذا المعدل بقليل احيانا.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط ميرساد (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط اضافة الى خط سربيل زهاب - خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميكاواط .

ويشكو سكان ديالى من رداءة وضعف الخط الايراني منذ ربطه بعد سقوط النظام السابق وسط مطالبات بالاستغناء عنه والاعتماد على الموارد والمقومات الوفيرة مؤكدين أن الخط الإيراني لا يلبي ربع احتياجات المحافظة ويشهد توقفا وتذبذبا بشكل مستمر.