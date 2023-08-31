بعد انقطاع دام أكثر من عقدين .. عودة تسيير الرحلات الجوية بين سلطنة عُمان والعراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل -الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عودة هبوط واقلاع طائرات قادمة من سلطنة عُمان، إذ وصلت طائرة نوع "ايرباص" من مطار مسقط الدولي OOMS الى مطار بغداد الدولي ، صباح الخميس، وعلى متنها مسافرين بعد انقطاع دام أكثر من عشرين سنة .

وقال مدير عام الشركة عباس صبار البيضاني في بيان، إنه : استنادا لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بفتح افاق جديدة للعمل ، بعد الحصول على الموافقات الأصولية من قبل السلطات المعنية، تم هبوط اول طائرة ايرباص A2ON رقم الرحلة OMS516 رقم الطائرة REG/A4OOVE تابعة الى شركة طيران السلام في سلطنة عُمان .

وتابع قائلاً : ستكون الرحلات دائمية ويومية أثناء الزيارة الأربعينية ،وبعد ذلك ستكون رحلاتها ثلاثة أيام في الأسبوع وضمن جدول رحلات الطائرات، معربا، عن امتنانهِ للجهود المبذولة لكل من ساهم في سير نجاح العمل،