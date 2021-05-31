سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد انقطاع جراء تفجير.. عودة الكهرباء إلى اغلب مناطق ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-31T16:39:42+0000
بعد انقطاع جراء تفجير.. عودة الكهرباء إلى اغلب مناطق ديالى

شفق نيوز/ أعلن مصدر رسمي في ديالى، يوم الاثنين، عودة التيار الكهربائي إلى غالبية مناطق ديالى بعد انقطاع دام لنحو 20 ساعة بسبب تفجير احد الابراج الناقلة ضمن الخط الايراني ديالى – ميرساد شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر صيانة شبكات الكهرباء تمكنت من اعادة التيار الكهربائي بعد نصب برج بديل"طوارئ" للبرج الذي تم تفجيره من قبل مجهولين ليلة امس في منطقة (كباشي) في اطراف ناحية السعدية 65 كم شمال شرق بعقوبة".

واكد المصدر ان "التيار الكهربائي عاد الى 70% من مناطق ديالى".

وتتعرض ابراج نقل الطاقة الممتدة من ايران الى ديالى وصولا الى بغداد الى هجمات بالعبوات الناسفة وسط مطالبات شعبية ورسمية بتشكيل قوات لحماية ابراج الطاقة.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميكاواط اضافة الى خط سربيل زهاب- خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 132 ميكاواط فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 550 ميكاواط من التيارالكهربائي

related

انقطاع الكهرباء عن 70% من مناطق ديالى جراء تفجير أحد أبراج الطاقة

Date: 2021-05-31 06:39:02
انقطاع الكهرباء عن 70% من مناطق ديالى جراء تفجير أحد أبراج الطاقة

حادث "إرهابي" يتسبب بزيادة ساعات قطع الطاقة في 3 أقضية بديالى

Date: 2021-03-17 10:11:57
حادث "إرهابي" يتسبب بزيادة ساعات قطع الطاقة في 3 أقضية بديالى

إضراب عام بأسخن البلدات في ديالى إحتجاجا على محاولة إغتيال

Date: 2020-11-10 08:34:14
إضراب عام بأسخن البلدات في ديالى إحتجاجا على محاولة إغتيال

ديالى تؤشر "خروقات" تتطلب تدخلاً برلمانياً بشأن أزمة المحاضرين المجانيين

Date: 2021-01-09 19:17:47
ديالى تؤشر "خروقات" تتطلب تدخلاً برلمانياً بشأن أزمة المحاضرين المجانيين

للمرة الثانية في أقل من اسبوع.. متظاهرون يقطعون طريقاً رئيساً في ديالى

Date: 2020-07-30 09:01:18
للمرة الثانية في أقل من اسبوع.. متظاهرون يقطعون طريقاً رئيساً في ديالى

مضاعفات مرضية تغيّب حياة مراسل العراقية بديالى

Date: 2021-04-02 07:55:57
مضاعفات مرضية تغيّب حياة مراسل العراقية بديالى

حيوان مفترس يهاجم عنصري أمن في ديالى

Date: 2021-03-08 20:20:32
حيوان مفترس يهاجم عنصري أمن في ديالى

"كورونا ارحم من الجوع".. اهالي ديالى مستاؤون من قرارٍ للسلطات

Date: 2020-05-30 12:17:50
"كورونا ارحم من الجوع".. اهالي ديالى مستاؤون من قرارٍ للسلطات