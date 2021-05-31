بعد انقطاع جراء تفجير.. عودة الكهرباء إلى اغلب مناطق ديالى

شفق نيوز/ أعلن مصدر رسمي في ديالى، يوم الاثنين، عودة التيار الكهربائي إلى غالبية مناطق ديالى بعد انقطاع دام لنحو 20 ساعة بسبب تفجير احد الابراج الناقلة ضمن الخط الايراني ديالى – ميرساد شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر صيانة شبكات الكهرباء تمكنت من اعادة التيار الكهربائي بعد نصب برج بديل"طوارئ" للبرج الذي تم تفجيره من قبل مجهولين ليلة امس في منطقة (كباشي) في اطراف ناحية السعدية 65 كم شمال شرق بعقوبة".

واكد المصدر ان "التيار الكهربائي عاد الى 70% من مناطق ديالى".

وتتعرض ابراج نقل الطاقة الممتدة من ايران الى ديالى وصولا الى بغداد الى هجمات بالعبوات الناسفة وسط مطالبات شعبية ورسمية بتشكيل قوات لحماية ابراج الطاقة.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميكاواط اضافة الى خط سربيل زهاب- خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 132 ميكاواط فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 550 ميكاواط من التيارالكهربائي