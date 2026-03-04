بعد انقطاع تام.. عودة تدريجية للكهرباء بعدد من المحافظات العراقية

شفق نيوز- محافظات

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مساء الأربعاء، عن عودة تدريجية للطاقة في عدد من المحافظات، مع إعادة تشغيل محطات الإنتاج في المنطقة الشمالية والجنوبية.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محطات الإنتاج في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين عادت إلى العمل، بإشراف مباشر من وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع المهندس خالد غزاي المعاضيدي، وبالتنسيق مع مركز السيطرة الوطني.

وأضافت أن العمل جارٍ لإعادة تشغيل محطات العاصمة بغداد، فضلاً عن محطات المنطقة الوسطى والجنوبية، تمهيداً لإعادة الاستقرار الكامل للمنظومة الكهربائية.

في السياق، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، ببدء عودة التيار الكهربائي إلى محافظة ذي قار تدريجيا.

وأوضح مراسل الوكالة، أن العودة التدريجية ستكون للخطوط الحرجة وبعدها سيكون لجميع المناطق بعد استقرار التيار الكهربائي.

وشهدت معظم محافظات العراق، مساء الأربعاء، انطفاءً تاماً للتيار الكهربائي، في حدث وصف بأنه "شوت داون" نتيجة الأحمال الكبيرة.

وأوضحت وزارة الكهرباء العراقية، بوقت سابق من اليوم، أن إنطفاء المنظومة الكهربائية لا يعدو كونه عارض فني بسبب الانخفاض المفاجئ لإمدادات الغاز المجهز لمحطة توليد كهرباء الرميلة الغازية بمحافظة البصرة.