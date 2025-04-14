بعد انقطاع التيار.. كهرباء الجنوب تستنفر ملاكاتها لمواجهة العاصفة الترابية

شفق نيوز/ وجهت مديريتي توزيع كهرباء الجنوب، وذي قار، مساء اليوم الاثنين، باستنفار الملاكات الهندسية والفنية لمعالجة الحوادث الطارئة من جراء سوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان لمديرية توزيع كهرباء الجنوب ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "حسب توجيهات وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، ومدير عام توزيع كهرباء الجنوب، غيث نجم عبيد، استنفار جميع الملاكات الهندسية والفنية لمواجهة العاصفة الترابية في المحافظات الجنوبية لمعالجة الحوادث الطارئة من جراء سوء الأحوال الجوية".

إلى ذلك، وجه مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار، عبد المجيد علاء مجيد، بـ"استنفار جميع الملاكات والآليات التخصصية التابعة لمراكز الصيانة والأقسام الساندة من أجل إعادة المغذيات الخارجة عن العمل من جراء العاصفة الترابية الشديدة التي تشهدها المحافظة وبالسرعة الممكنة للتخفيف من معاناة المواطنين".

وتسببت العاصفة الترابية التي اجتاحت عدداً من المحافظات الجنوبية والوسطى بانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.