بعد انفجاره.. استئناف ضخ الغاز من حقول عجيل إلى كركوك

شفق نيوز/ أعلنت مصادر في شركتي نفط الشمال وغاز الشمال، يوم الجمعة، عن استئناف ضخ الغاز عبر الأنبوب الرابط بين حقول عجيل الغازية، بعد نجاح الفرق الفنية في إصلاح الأضرار التي لحقت به إثر انفجار وقع مطلع الأسبوع الجاري.

وكان الأنبوب قد تعرض، يوم الاثنين الماضي، إلى انفجار مفاجئ قرب قرية المرادية التابعة لقضاء الحويجة جنوب محافظة كركوك، خلال تنفيذ أعمال صيانة دورية، بحسب ما أفاد به مصدر في شركة غاز الشمال لوكالة شفق نيوز.

وأوضح المصدر أن "الانفجار نتج عن تآكل في أحد مقاطع الأنبوب بسبب قدمه في الخدمة، ما تسبب باندلاع حريق كبير تمت السيطرة عليه بالكامل من قبل فرق الدفاع المدني"، مؤكداً عدم تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية في المنطقة المحيطة بموقع الحادث.

وأشار المصدر إلى أن "كمية الضخ كانت قد خُفضت كإجراء احترازي قبل وقوع الانفجار"، لافتاً إلى أن "فرق الصيانة باشرت فوراً بفحص الخط المتضرر وإصلاحه".

وفي تطور لاحق، أكد مصدر في شركة نفط الشمال لوكالة شفق نيوز، اليوم الجمعة، أن "الكوادر الفنية والهندسية تمكنت من إعادة تأهيل الأنبوب واستئناف ضخ الغاز مجدداً"، مشيراً إلى أن "الخط أُخضع لاختبارات فنية للتأكد من كفاءته التشغيلية قبل استئناف الضخ بشكل طبيعي".

ويُعد هذا الأنبوب من البُنى التحتية الحيوية التي تربط بين حقول الغاز الرئيسية في محافظة صلاح الدين وشركة غاز الشمال، ويغذي جزءاً مهماً من منظومة الطاقة والغاز الصناعي في شمال العراق.