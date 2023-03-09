بعد انطفاء مفاجئ.. الكهرباء تعلن إعادة خطوط الارتباط بين وسط وجنوب العراق

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس إعادة العمل لخطوط الارتباط بين محافظات المنطقة الوسطى والجنوبية، وذلك بعد ساعات على خروجها عن الخدمة بفعل الظروف الجوية في المناطق الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "خطوط الارتباط بين المحافظات عادت إلى الخدمة، بعد استئناف عمل الخطوط 400، وخطوط 132 تباعاً".

وأشار موسى، إلى إعادة الطاقة الكهربائية، إلى المستشفيات ومشاريع المياه ومحطات الصرف الصحي"، مؤكداً "إعادة المناطق تباعاً إلى الخدمة".

يذكر أن انقطاع التيار الكهربائي الذي طال مناطق عديدة من الناصرية مركز محافظة ذي قار، يعود إلى هبوط التيار الكهربائي في محطة الناصرية الحرارية بسبب خروج خطوط الـ400 عن الخدمة، نتيجة الظروف الجوية في المناطق الجنوبية.