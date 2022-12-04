بعد انحسار موجة الضباب.. عودة الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ افاد مصدر ملاحي اليوم الأحد، بعودة الرحلات الجوية بعد توقفها في وقت سابق بسبب تردي حالة الطقس وانعدام مديات الرؤية جراء تشكل ضباب كثيف في سماء العاصمة العراقية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان حركة الطائرات عادت في مطار بغداد الدولي بعد انحسار موجة الضباب التي ضربت العاصمة في وقت سابق من اليوم.

وكانت ادارة مطار بغداد الدولي اعلنت في وقت سابق من اليوم، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب تردي حالة الطقس وانعدام مديات الرؤية جراء تشكل ضباب كثيف في سماء العاصمة العراقية.