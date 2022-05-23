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بعد انحسار العاصفة.. مطار النجف الدولي يستأنف رحلاته الجوية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-23T15:20:47+0000
بعد انحسار العاصفة.. مطار النجف الدولي يستأنف رحلاته الجوية

شفق نيوز/ استأنف مطار النجف الدولي، عصر الاثنين، رحلاته الجوية كافة، وذلك بعد انحسار العاصفة الترابية التي ضربت معظم محافظات البلاد، وتسببت بتعطيل الدوام الرسمي وتأجيل الامتحانات وتعليق رحلات المطارات كافة.

وأبلغ مصدر محلي في النجف، وكالة شفق نيوز، أن "مطار النجف أعاد فتح أجوائه للإقلاع والهبوط، بعد توقفه عن العمل، منذ فجر الاثنين".

وأعلنت وزارة النقل العراقية، إغلاق جميع مطارات البلاد بدءا من فجر يوم الاثنين، بسبب تعرض البلاد إلى عاصفة ترابية شديدة.

وحذرت السلطات العراقية المواطنين من الخروج خلال الـ48 ساعة القادمة، تلافياً لضرر الاختناق وخاصة بالنسبة للمصابين بمرض (الربو) لصعوبة التنفس.

وأعلنت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة ليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، كما تم تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية، المقررة الأثنين إلى اليوم الذي يليه (الثلاثاء).

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