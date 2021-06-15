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بعد انتهاء مهلة الأسبوعين .. الخريجون يستعدون لغلق المؤسسات النفطية في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-15T09:37:37+0000
بعد انتهاء مهلة الأسبوعين .. الخريجون يستعدون لغلق المؤسسات النفطية في ذي قار

شفق نيوز/ يستعد خريجو الجامعات والمعاهد المعتصمين لإغلاق المؤسسات النفطية في محافظة ذي قار غدا الأربعاء لعدم وفاء الحكومة العراقية بوعودها في تعيينهم بعد انتهاء مهلة 14 يوما منحتها إياهم لتنفيذها.

وقال الخريجون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، :نحن معتصمو الشركات النفطية منذ سنة ونصف، وقبل اسبوعين التقينا بالأمين العام لمجلس الوزراء وقد وعدنا في حال فتحنا مصفاة ذي قار وشركة نفط ذي قار وشركة توزيع المنتجات النفطية لأننا اغلقناها منذ مايقارب الشهرين.

وأضاف البيان: وعدنا ان بعد فتحها باسبوعين سيتم حل قضيتنا ويأتينا باستثناء من مجلس الخدمة الاتحادي للتعاقد معنا بصفة اجر يومي الى ان يتم تثبيتنا، منوها إلى أن المهلة ستنتهي غدا الأربعاء.

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