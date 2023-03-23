بعد انتهاء مهلة السوداني.. مجازر ديالى الأخيرة تلتحق بسجل "الفاعل المجهول"

شفق نيوز/ طالبت النائبة عن ديالى، نورس العيسى، يوم الخميس، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالإيفاء بوعوده بشأن كشف المتورطين بالمجازر الدموية التي شهدتها المحافظة واعتقال منفذيها، بعد انتهاء المهلة التي حددها خلال زيارته مؤخراً.

وقالت العيسى لوكالة شفق نيوز "رغم انتهاء مهلة السوداني في الكشف عن تفاصيل الهجمات الإرهابية التي طالت المدنيين في أطراف الخالص (الجيايلة) وقضاء المقدادية وجريمة اغتيال اشهر اطباء المحافظة، الا ان اي وعود او اجراءات لم تتحقق حيال الحوادث ولا جديد فيها سوى التحاقها بسجل المجهولين الخاص بالحوادث الامنية التي دفنت خلال السنوات الماضية وما زالت غامضة".

واعتبرت العيسى "إخفاء نتائج التحقيق بالحوادث والمجازر الامنية او الفشل في كشف ملابساتها فتح الباب لارتكاب جرائم جديدة من قبل العصابات الاجرامية دون اي رادع او تردد ما يهدد الأمن الاجتماعي والتعايش السلمي في ديالى التي تعيش فترات صعبة منذ سنوات".

وطالبت رئيس الوزراء "بصولات امنية قاصمة لتطهير ديالى من جميع العصابات بشتى عناوينها وكشف تفاصيل وملابسات الجرائم الارهابية والمجازر الدموية أمام الرأي العام لاعادة هيبة القانون وطمأنة الرأي العام والشعبي حيال أمن ديالى".

وأعلن النائب عن ديالى، رعد الدهلكي، يوم الثلاثاء (21 شباط الماضي)، أن القائد العام للقوات المسلحة، سيشرف شخصياً على التحقيق في "مجزرة الجيايلة"، ويعيد تقييم القادة الأمنيين في المحافظة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء (8 آذار الحالي)، بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى ديالى، كما أمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة.