بعد انتقاد الصدر .. "المحتوى الهابط" يطال المنشد "سيد فاقد"

شفق نيوز - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن لجنة المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة "المحتوى الهابط سابقاً" في وزارة الداخلية العراقية اتخذت إجراءات قانونية بحق المنشد الحسيني "السيد فاقد الموسوي" إثر قيامه بنشر محتوى يُعد إساءة للرموز الدينية والإسلامية.

وأصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من صباح اليوم، توجيها يقضي باعتزال الموسوي الانشاد والقاء القصائد الحسينية لمدة ستة أشهر، على خلفية ما وصفه بـ"التعدي على زوجات الرسول" و"تهييج الطائفة".