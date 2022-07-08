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بعد انتقادات واسعة.. محافظ بغداد يلغي تكليف ابن شقيق "عالية نصيف" بمهام مدير "ناحية الحرية"

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-08T17:04:41+0000
بعد انتقادات واسعة.. محافظ بغداد يلغي تكليف ابن شقيق "عالية نصيف" بمهام مدير "ناحية الحرية"

شفق نيوز/ قرر محافظ بغداد محمد جابر العطا، يوم الجمعة، إلغاء تكليف محمد جعفر نصيف بمهام مدير ناحية الحرية المستحدثة، وذلك بعد حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات انتقادات واسعة لقرار تكليف "محمد جعفر نصيف" وهو ابن شقيق النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف بالمنصب، كونه تم ضبطه سابقاً بالرشوة بحسب ما نشره مدونون.

وقال محافظ بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "استحداث ناحية الحرية ضمن قضاء سماء الكاظمية، هو لأهمية المدينة، وما يعكس ذلك في توفير الخدمات وإدراج المشاريع الخاصة بها، التي ستسهم بشكل وبآخر في تطويرها، ولحين استكمال الإجراءات القانونية المالية".

ووجه العطا وفقاً للبيان بـ "إيقاف تنفيذ الفقرة ثانياً من الأمر الديواني المرقم (١٦٢) لسنة ٢٠٢٢، والمتعلق بتكليف محمد جعفر نصيف بمهام مدير ناحية الحرية وكالة".

وتقدم المحافظ، بـ "الشكر الجزيل إلى جميع الجهود التي عملت لاستحداث الناحية، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لأهاليها".

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