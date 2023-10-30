بعد انتظار طويل.. العمل تعلن إطلاق المنحة المالية للطلبة الشهر المقبل

شفق نيوز/ أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الاثنين، أن المنحة المالية للطلبة سيتم إطلاقها الشهر المقبل للمشمولين بها.

وقال الأسدي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "هيئة الحماية الاجتماعية وبعد أن أكملت الربط الشبكي مع مديريات التربية في بغداد والمحافظات وبحسب محاضر الاجتماعات، سجلت لغاية يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري انخراط مليون و835 ألف طالب وطالبة في الدوام المدرسي، فيما بلغ عدد الطلبة المنقطعين عن الدوام 4145 طالباً وطالبة".

وأضاف "المبلغ المرصود للمنحة الطلابية لشهر تشرين الأول الجاري بلغ 67 ملياراً و756 مليوناً و160 ألف دينار وقد تم صرف المبالغ إلى وزارة التربية وسيتم صرف المنحة مطلع الشهر المقبل".

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أقرّ برنامج المنحة المالية الشهرية للطلبة في آب/ أغسطس 2012 واستمرت لحين حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ليتم تخضيها ومن ثم توقف صرفها.

وفي شهر آب/ أغسطس 2023، أعلنت وزارة التربية أنها ستعيد إطلاق المنحة الطلابية لتشمل تلاميذ وطلبة الدراسة الابتدائية والإعدادية بواقع 30 ألف دينار شهرياً للتلميذ و50 ألف دينار شهرياً للطالب.