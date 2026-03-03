بعد انتظار.. اطلاق صرف رواتب المتقاعدين لشهر آذار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة التقاعد العامة العراقية، اليوم الثلاثاء، إطلاق صرف رواتب المتقاعدين لشهر آذار الجاري.

وجاء إطلاق الرواتب بعد تأخر دام نحو أسبوع على موعد الصرف، ما أثار تساؤلات لدى شريحة المتقاعدين.

وكان مصدر مطلع قد كشف، أمس الاثنين، عن تأجيل صرف رواتب المتقاعدين لشهر آذار إلى إشعار آخر، بسبب أزمة سيولة في المصارف الحكومية ولا سيما الرافدين والرشيد، وعدم توفر التخصيصات المالية اللازمة.

وأشار المصدر إلى أن شح السيولة وضعف تطوير الأنظمة المصرفية أسهما في تعثر إجراءات الصرف ضمن التوقيتات المعتادة.