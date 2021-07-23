بعد امتلاء المستشفيات.. خلية أزمة نينوى تعقد اجتماعا لاحتواء تفشي كورونا

شفق نيوز/ عقدت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في نينوى، يوم الجمعة، اجتماعا لاحتواء تفشي الفيروس بعد امتلاء مستشفيات العزل الصحي بمرضى الجائحة.

وقال قائممقام الموصل زهير الاعرجي لوكالة شفق نيوز، إن "الخلية قررت خلال الاجتماع رفع عدة مقترحات الى خلية الازمة المركزية في بغداد، وننتظر الموافقة عليها".

وأوضح أن "أبرز المقترحات يتمثل في غلق قاعات الاعراس، ومنع اقامة مجالس العزاء، وفرض اجراءات صحية على الكافتيريات، وبخلاف ذلك ستفرض غرامة قدرها مليوني دينار على المخالف، والتشديد على لبس الكمامات والتعقيم في الاماكن العامة".

وجاء هذا الاجتماع على خلفية امتلاء مستشفيات العزل بمصابي كورونا وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من المصابين.