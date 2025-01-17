بعد امتعاض البحرينيين.. العراق يوجه بالاستنفار في المنافذ الحدودية

شفق نيوز/ ردت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، على اللغط الحاصل بشأن رفع سعر سمة الدخول "الفيزا" لأراضيه بالنسبة للمواطنين البحرينيين، لافتة إلى أنها وجهت بالاستنفار الكامل لاستيعاب الأعداد الوافدة.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الداخلية سعت إلى إنجاز العمل بالتحول الرقمي لتحسين الكفاءة وتقليل العمليات اليدوية وتوفير الوقت والجهد في التعاملات خاصة في مجال الفيزا الإلكترونية وضمان تقديم أفضل الخدمات".

وأضاف البيان أن "مديرية الأحوال المدينة والجوازات، شرعت منذ يوم الأول من كانون الثاني الجاري 2025، بالعمل بسمات الدخول الإلكترونية واعتماد هذا المبدأ بالاتفاق مع الدول التي تعمل بهذا النظام".

ووفق البيان، رصدت وزارة الداخلية وجود زخم خلال اليومين الماضيين على منح سمة الدخول من منفذ مطار النجف، وكذلك منفذ سفوان بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من الزائرين لـ"إحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام".

وتابع: "وجهت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالاستنفار الكامل وبإشراف مدير عام الأحوال المدنية لاستيعاب الأعداد الوافدة، وإن هناك سيطرة كبيرة على العمل لإنهاء هذا الزخم الذي جاء بعد التحول في العمل من الورقي إلى الإلكتروني من خلال منظومة رصينة وهذا ما هو معمول به في جميع الدول".

وبحسب البيان، فمن المؤمل أن ينتهي هذا الزخم خلال 24 ساعة المقبلة رغم الأعداد الكبيرة التي توافدت على البلاد بعد أخذ المعرفات الحياتية للوافدين بهدف تكوين قاعدة بيانات كاملة لهم.

وخلص إلى أن "هناك صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تحاول تهويل هذا الموضوع من دون ذكر الحقائق"، داعياً الى توخي الدقة في نقل المعلومات والابتعاد عن الشائعات.

أثار قرار العراق برفع سعر سمة الدخول "الفيزا" لأراضيه بالنسبة للمواطنين البحرينيين، جدلا واسعا، وتسبب بزخم كبير في منفذ سفوان الحدودي، حيث وقف الزائرون من دولة البحرين، بطوابير طويلة، بعد تفاجئهم من السعر الجديد، وفيما أبدوا امتعاضهم من القرار، طالبوا بإعادة السعر لما كان عليه سابقا.

وكان مصدر في منفذ سفوان الحدودي، قد أفاد بوقت سابق من اليوم، بأن الزيادة الحاصلة في سعر (الفيزا) الممنوحة لمواطني دولة البحرين، سببه فرض مبالغ مالية إلزامية للتأمين الصحي، وهو معمول به في كل دول العالم، لكن الأمر أثار استياء البحرينيين بسبب ارتفاع السعر.

من جانبهم، قال عددٌ من الوافدين البحرينيين في منفذ سفوان لوكالة شفق نيوز: إنه "تفاجئنا بهذه الزيادة في تسعيرة (الفيزا)، وبقينا عالقين في المنفذ لأكثر من عشر ساعات بسبب الزخم الحاصل والأعداد الكبيرة القادمة للعراق".

وأضافوا أن "الفيزا كانت سابقا بـ80 دولارا والآن أصبحت بـ160 دولارا، ما يعادل 80 دينارا بحرينيا، بينما فيزا الدخول عبر مطار النجف الدولي ما زالت 85 دولارا".

وتابعوا أن "المواطن البحريني يدخل إلى لندن بفيزا قيمتها 13 دولارا فقط، أي 5 دنانير بحرينية، بالمقابل العراق يطلب منا مبالغ عالية وهي أعلى (فيزا) فرضت على البحرين لغاية الآن"، مطالبين الحكومة العراقية بـ"إعادة النظر في الموضوع والتفكير بالروابط الدينية والاجتماعية التي تربطنا مع العراقيين".