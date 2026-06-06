بعد الأنبار.. أطباء كركوك ينظمون وقفة احتجاجية لدعم تعيين "المقيمين"

شفق نيوز- كركوك

نظم أطباء محافظة كركوك، مساء اليوم السبت، وقفة احتجاجية هي الثالثة من نوعها، تضامناً مع الأطباء المقيمين، للمطالبة بتثبيتهم وظيفياً وصرف مستحقاتهم المالية.

وقال الطبيب محمد فاتح حسيب، لوكالة شفق نيوز، إن "الوقفة جاءت ليس رغبة في التعطيل أو الاحتجاج بحد ذاته، وإنما انطلاقاً من المسؤولية المهنية والخشية على مستقبل النظام الصحي في العراق"، مبيناً أن "الإضراب عن العيادات والدوام جاء مع الالتزام الكامل باستمرار تقديم الخدمات للحالات الطارئة والإنقاذية".

وأضاف أن "الطبيب المقيم يمثل العصب النابض للمستشفيات، إذ يتولى الجزء الأكبر من العمل المباشر مع المرضى ويشكل حلقة الوصل بين المريض والطبيب الاختصاصي"، مؤكداً أن "التلكؤ في تعيين الخريجين الجدد من الأطباء المقيمين يهدد بإضعاف المنظومة الصحية ويؤدي إلى نتائج خطيرة على المدى القريب والبعيد".

وأوضح حسيب أن من أبرز تلك التداعيات "زيادة الضغط على الأطباء العاملين حالياً، ما يرفع مستويات الإجهاد والاحتراق الوظيفي، فضلاً عن احتمالية وقوع أخطاء طبية غير مقصودة نتيجة ضغط العمل"، لافتاً إلى أن "استمرار توقف التعيينات سيؤدي أيضاً إلى فجوة تدريبية ومعرفية تهدد مستقبل الكوادر الطبية المتخصصة في البلاد".

يشار إلى أن عددا الأطباء والكوادر الطبية في محافظة الأنبار، نظموا صباح اليوم، وقفة احتجاجية "غاضبة" أمام مبنى نقابة الأطباء في مدينة الرمادي، تنديداً بتأخر صرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم الشهرية لأكثر من خمسة أشهر متواصلة.

وطالب منظمو الوقفة، خلال حديثهم لوكالة شفق نيوز، الجهات المعنية بـ"الإسراع في إطلاق الرواتب وتثبيتهم على الملاك الدائم".