بعد الأنبار.. العاصفة الترابية تضرب بغداد وتدخل بابل والنجف

شفق نيوز- بغداد/ بابل

وصلت العاصفة الترابية التي ضربت مناطق غرب العراق وانتشرت بكثافة في محافظة الأنبار، إلى العاصمة بغداد، وأكملت طريقها نحو محافظة بابل.

وشهدت بغداد منذ ساعات وصول العاصفة التربية بشكل تدريجي حتى وصلت ذروتها الآن (لحظة إعداد الخبر)، في حين وثقت كاميرا شفق نيوز صوراً من محافظة بابل وقد تحولت الأجواء إلى اللون البرتقالي بفعل العاصفة الترابية.

ودعت الجهات المختصة المواطنين، إلى "الالتزام بالإرشادات الوقائية، والبقاء في المنازل قدر الإمكان لحين تحسن الظروف الجوية وعودة الاستقرار تدريجياً".

من جانبه وجّه مدير عام دائرة صحة النجف، عبد الله محمد الغزالي، إدارات المستشفيات في المحافظة برفع مستوى الاستعدادات الطبية تزامناً مع الأجواء الترابية التي تشهدها المحافظة.

وأكد الغزالي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على ضرورة المتابعة المباشرة لعمل ردهات الطوارئ، والتأكد من تواجد الأطباء والكوادر الصحية والتمريضية بشكل كامل، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، ولاسيما الخاصة بحالات الاختناق والربو والحساسية.

وشدد مدير عام صحة النجف على أهمية تنفيذ التوجيهات بالسرعة القصوى، بما يضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين خلال موجة الغبار الحالية

وشهد قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، في وقت سابق من اليوم الاثنين، دخول عاصفة ترابية كثيفة أدت إلى تدني مستوى الرؤية بشكل كبير، واتجهت تدريجياً نحو مركز المحافظة، وسط تحذيرات من الجهات المعنية للسكان وسائقي المركبات بضرورة توخي الحذر وتجنب السفر خلال فترة تأثير العاصفة.