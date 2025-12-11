بعد الأمطار الغزيرة.. كركوك تطلق حملة صيانة محطات الرفع والأنفاق

شفق نيوز- كركوك

أعلن مدير مجاري كركوك، زاگروس گلي، يوم الخميس، إطلاق حملة شاملة على محطات الرفع والضخ وعدد من محطات الأنفاق للاطلاع على وضع الشبكات والخدمات عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة منذ يوم الأربعاء الماضي.

وتضمنت الجولة زيارة المحطات الرئيسية ومتابعة عمل الأنفاق ومراقبة أحواض التجمعات المائية للتأكد من جاهزيتها ومعالجة أي تجمعات قد تعيق حركة المياه. كما قامت الفرق الفنية بجهود واسعة لتنظيف أحواض المحطات من الترسبات والنفايات والطين المنجرف جراء السيول والأمطار الغزيرة، إضافة إلى صيانة الغواطس والسكريات والحلزونات لضمان عملها بكفاءة وعدم تعطلها خلال معالجة المياه المتجمعة.

وأكد زاگروس گلي، لوكالة شفق نيوز أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو إعادة تشغيل جميع المحطات بكامل طاقتها، لضمان معالجة مياه الأمطار بشكل فعال، وتقليل أي تجمعات مائية قد تؤثر على البيئة والصحة العامة للسكان، مشيراً إلى أن الصيانة الدورية والمستمرة للمحطات تمثل أولوية قصوى في عمل الدائرة، خاصة في مواسم الأمطار، لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف كلي، أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات، وتحسين كفاءة الشبكات، وتجنب أي مشاكل قد تؤثر على المواطنين أو على البنية التحتية للمحطات.

كما لفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لدائرة المجاري لضمان بيئة صحية ونظيفة في المحافظة، وتعزيز قدرة المحطات على معالجة المياه والسيطرة على أي تجمعات مائية في شوارع الأحياء.

وأكد گلي أن العمل مستمر ومتواصل، بالتنسيق مع جميع كوادر الدائرة، لتقديم خدمات متميزة، وتعزيز جاهزية المحطات قبل أي موجة أمطار جديدة، بما يصب في مصلحة المواطن والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وشهدت محافظة كركوك موجة أمطار غزيرة نجمت عنها سيول في عدد من مناطق المحافظة، وتسببت كذلك بانهيار جزء من جسر طوز خورماتو – كركوك الدولي، وكذلك مجسر داقوق، الأمر الذي تسبب بإرباك كبير في الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظات بغداد وصلاح الدين وكركوك.