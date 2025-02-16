بعد الإفراج عنه.. عضو مجلس ذي قار: نحن مع تطبيق القانون

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة ذي قار سالم عجمي الاسماعيلي، يوم الأحد، بعد الإفراج عنه على خلفية مشاجرة مع القوات الأمنية، أنه مع تطبيق القانون.

وقال الإسماعيلي، في مقطع فيديو، ورد لوكالة شفق نيوز، "نحن مع القانون وتطبيقه".

وأضاف "لكن على القوات الامنية حفظ حقوق المواطن الذي قاري بأي شكل من الأشكال".

وكان شهود عيان، قد أكدوا في وقت سابق من اليوم، اعتقال عضو مجلس محافظة ذي قار الشيخ سالم الاسماعيلي وحمايته جراء تصادمه مع قوة أمنية.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن: قوة امنية اعتقلت الإسماعيلي وحمايته، أثناء تصادمه مع القوات الأمنية التي حاولت إزالة المتجاوزين في سوق هرج وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، دون ذكر تفاصيل أخرى.