بعد الإطفاء التام.. حكومة الكاظمي تتحدث عن "معالجات طارئة"

شفق نيوز/ قال مصدر حكومي، الجمعة، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتابع مع وزارة الكهرباء لوضع "معالجات طارئة" للانقطاع التام للتيار في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر حكومي لم تسمه، إن "الكاظمي يتابع مع الكهرباء وضع معالجات طارئة للطاقة بعد إقرار استقالة الوزير ماجد حنتوش".

والكاظمي متواجد في العاصمة الإيطالية روما وهي محطته الثانية في جولة أوروبية بدأها يوم الثلاثاء الماضي.

وكان حنتوش قد استقال من منصبه في وقت سابق هذا الأسبوع على خلفية احتجاجات شعبية وسياسية على تكرار انقطاع التيار الكهربائي.

وفجر الجمعة، شهد العراق انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي في محافظات البلاد باستثناء إقليم كوردستان.

ووفق مسؤولين عراقيين فإن الانقطاع يعود في الغالب إلى قلة تجهيز وقود الغاز لمحطات التوليد والهجمات المتكررة على خطوط نقل الطاقة.

وجاء انقطاع التيار وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية مؤخراً على تردي خدمة الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 50 مئوية في بعض المناطق.

ويعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد فضلا عن استشراء الفساد.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.