بعد النفي.. إقرار رسمي بإجلاء الشركات النفطية لموظفيها من حقول البصرة

شفق نيوز/ أعلنت شركة نفط البصرة، يوم الإثنين، عن إجلاء بعض الشركات النفطية العاملة في حقول المحافظة، لجزء من موظفيها، فيما اكدت أن عملية الانتاج مستمرة بمشاركة الكوادر العراقية.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الشركات العاملة في حقول شركة نفط البصرة والمتعاقدة ضمن جولات التراخيص قامت بإجلاء بعض الكوادر الأجنبية بشكل مؤقت، وخصوصا شركة BP البريطانية، العاملة في حقل الرميلة، ولم يكن هناك تأثير على سير العملية الإنتاجية حيث الكوادر العراقية تقوم بعمليات التشغيل والمراقبة بصورة كاملة بالتعاون مع المشغل عن بعد".

وأضافت "الحقول الأخرى، فهناك إجلاء بعض الكوادر مثل شركة ENI قامت بتخفيض كوادرها تدريجياً من 260 موظفا إلى 98 موظفا حالياً، يعملون بشكل طبيعي في الحقل بالتعاون مع الكوادر العراقية لإدارة العمليات البترولية، أما الشركات الصينية التي تدير حقول غرب القرنة/1، السيبة والفيحاء فلا يوجد إجلاء للكوادر الصينية والعمل مستمر وبشكل انسيابي".

وتابعت "فيما يخص شركة لوك أويل لا يوجد تأثير أو إجلاء للكوادر الأجنبية في الحقل، وأخيراً شركة توتال قامت بإجلاء 60% من الكوادر تحسباً لأي طارئ ولم يتم التأثير على العمليات البترولية".

ومنذ أيام، أفادت الكثير من المصادر بإجلاء الشركات النفطية لموظفيها من الحقول التي تعمل فيها، إلا أن وزارة النفط وشركة النفط، نفيتا سابقا هذه الأنباء عبر أكثر من بيان.