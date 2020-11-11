بعد النزوح القسري.. عودة "قسرية" تضع مئات العوائل في العراء

شفق نيوز/ حصلت وكالة شفق نيوز؛ على صور لعائلات نازحة أجبرت على العودة لديارها بعد إغلاق مخيمات النزوح.

وتظهر الصور؛ مئات العوائل النازحة تشردت في العراء بعد قرار إخلاء المخيمات واجبارهم على العودة القسرية إلى مناطق سكناهم ضمن الخطة التي تعمل بها الحكومة العراقية من اجل اخلاء وإغلاق كافية المخيمات في المحافظات المحررة.

ولم تستثنَ محافظة نينوى التي بدأ إخلاء مخيماتها الاربعة المتبقية قبل عدة أيام ليجد بعد ذلك الاف العوائل من مناطق غرب نينوى من ابناء القرى التي تضررت بسبب الحرب والمعارك أنفسهم في العراء.

كما تظهر الصور عائلات تعيش في خرائب عادت إليها في قضاء البعاج بعد أن عجزت هذه العوائل في العودة الى منازلها.

وبحسب مصدر محلي فإن الوجبة الاولى التي وصلت بلغ عدد العوائل فيها 50 عائلة تعيش في ظروف مأساوية.

ويقول الناشط في مجال العمل الإغاثي احمد وليد لوكالة شفق نيوز؛ إن "اعادة هذه العوائل دون توفير مأوى لها هو إهانة لكرامة الإنسان وكان الاجدر ان تعوضهم الحكومة مبالغ تضمن لهم الأقل إعادة بناء أو ترميم منازلهم أو حتى ان تقدم لهم كرفانات يضعونها قرب منازلهم ويعيشون فيها لحين استلام التعويضات.

هذا وقد حذرت منظمات حقوق الإنسان في وقت سابق من مساوئ العودة القسرية واجبار النازحين على مغادرة المخيمات دون توفير حلول بديلة لهم.

وقال سامي الفيصل رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان في نينوى ان "إخلاء المخيمات بطريقة عشوائية قرار خاطئ ومرفوض تماماً وسيكون له نتائج سلبية وكان الاجدر بالحكومة العراقية ان تضع برنامجاً واضحا يؤمن حياة كريمة لهؤلاء النازحين الذين خسروا كل شي في حرب لاناقة لهم فيها ولا جمل".

اما مايخص عائلات عناصر تنظيم داعش فسيبقى مخيم واحد لجمعهم فيه، وذلك بسبب الرفض المجتمعي والعشائري لهم ولعودتهم الى مناطق سكناهم الاصلية.