سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد النجف.. كربلائيون غاضبون يغلقون مكتب اصدار الفيزا التركية (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-20T17:06:19+0000
بعد النجف.. كربلائيون غاضبون يغلقون مكتب اصدار الفيزا التركية (صور)

شفق نيوز/ أغلق العشرات من أهالي كربلاء، مساء اليوم الاربعاء، المكتب الخاص بإصدار تأشيرات الدخول إلى تركيا، احتجاجاً على القصف التركي الذي استهدف مصيفاً في محافظة دهوك وأسفر عن سقوط ضحايا وعشرات المصابين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن العشرات من أهالي كربلاء تجمعوا أمام مركز اصدار الفيزا التركية وقاموا بإغلاقه، كما طالبوا بطرد السفير التركي من العراق.

يأتي ذلك بعد أن قام محتجون غاضبون في النجف بغلق مكتب إصدار الفيزا التركية في المحافظة، احتجاجاً على القصف التركي لمصيف "برخ" في زاخو.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت المدفعية التركية مصيف "برخ" في زاخو، ما تسبب بسقوط تسع ضحايا وإصابة 22 آخرين حالة البعض منهم حرجة، جميعهم من المدنيين الذين قصدوا المصيف للسياحة والترفيه.

related

بعد العاصفة الترابية.. سلسلة حرائق واسعة داخل كربلاء واستنفار في ثلاث محافظات

Date: 2021-02-16 21:29:54
بعد العاصفة الترابية.. سلسلة حرائق واسعة داخل كربلاء واستنفار في ثلاث محافظات

اخماد حريق اندلع في فندق ومبنى وسط كربلاء

Date: 2021-05-15 16:35:02
اخماد حريق اندلع في فندق ومبنى وسط كربلاء

كربلاء تعلن الحداد ثلاثة ايام

Date: 2019-09-11 00:13:22
كربلاء تعلن الحداد ثلاثة ايام

وفاة 100 إيراني في العراق واعتقال آخرين

Date: 2019-10-19 14:47:39
وفاة 100 إيراني في العراق واعتقال آخرين

تظاهرة حاشدة في كربلاء ضد قرار لوزارة الكهرباء

Date: 2021-07-09 06:09:08
تظاهرة حاشدة في كربلاء ضد قرار لوزارة الكهرباء

الدفاع المدني يعلن استنفاراً كاملاً في عموم المحافظات بعد حرائق وعاصفة كربلاء

Date: 2021-02-16 21:43:15
الدفاع المدني يعلن استنفاراً كاملاً في عموم المحافظات بعد حرائق وعاصفة كربلاء

انتشار امني حول مكتب منح الفيزا التركية ببغداد واقتحام آخر في النجف

Date: 2022-07-20 14:52:45
انتشار امني حول مكتب منح الفيزا التركية ببغداد واقتحام آخر في النجف

العراق يسجل أول إصابة بكورونا بين كوادر الصحة

Date: 2020-03-08 20:23:57
العراق يسجل أول إصابة بكورونا بين كوادر الصحة