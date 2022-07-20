بعد النجف.. كربلائيون غاضبون يغلقون مكتب اصدار الفيزا التركية (صور)

شفق نيوز/ أغلق العشرات من أهالي كربلاء، مساء اليوم الاربعاء، المكتب الخاص بإصدار تأشيرات الدخول إلى تركيا، احتجاجاً على القصف التركي الذي استهدف مصيفاً في محافظة دهوك وأسفر عن سقوط ضحايا وعشرات المصابين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن العشرات من أهالي كربلاء تجمعوا أمام مركز اصدار الفيزا التركية وقاموا بإغلاقه، كما طالبوا بطرد السفير التركي من العراق.

يأتي ذلك بعد أن قام محتجون غاضبون في النجف بغلق مكتب إصدار الفيزا التركية في المحافظة، احتجاجاً على القصف التركي لمصيف "برخ" في زاخو.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت المدفعية التركية مصيف "برخ" في زاخو، ما تسبب بسقوط تسع ضحايا وإصابة 22 آخرين حالة البعض منهم حرجة، جميعهم من المدنيين الذين قصدوا المصيف للسياحة والترفيه.