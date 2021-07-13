بعد النجف.. الديوانية تغلق مركزاً "كرفانياً" مخصصاً لمصابي كورونا

شفق نيوز/ قررت دائرة صحة محافظة الديوانية، يوم الثلاثاء، إغلاق مركز من الكرفان مخصص للمصابين بفيروس كورونا.

وقال مدير إعلام صحة الديوانية محمد العادلي لوكالة شفق نيوز، إن "صحة الديوانية قررت غلق مركز الشفاء المقدم من احدى العتبات وتحويل مستشفى الديوانية بالكامل لعزل المصابين بكورونا".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، عن قيام المحافظة بإفراغ مراكز المصابين بفيروس كورونا "الكرفانية" من المرضى الراقدين، اضافة الى اتخاذ قرار مماثل بالقاعات الامتحانية الكرفانية.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي مع نائبه الاول ومدير الصحة ومدير الدفاع المدني حول الاستعدادات لحماية المؤسسات الصحية واخر المستجدات حول المستشفى الالماني والامتحانات والقاعة الدراسية، إن "المحافظة اتخذت اجراءات مسبقة بهذا الصدد خاصة فيما يتعلق بالمراكز الكرفانية التي تم بناؤها من قبل العتبة الحسينية والعباسية وتم تفريغها بالكامل من المرضى الراقدين بعد حادثة مستشفى أبن الخطيب ببغداد".

من جانبه قال مدير الدفاع المدني في النجف، إنه "هنالك اكثر من 390 قاعة امتحانية كرفانية، ووجهنا بعد اجتماع مع مدير التربية بغلق تلك القاعات بالكامل وتوفير قاعات اير كرفانية لاداء امتحانات الطلبة".

والتهم حريق هائل، ليلة أمس 12 تموز 2021، مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، انفجرت اسطوانة أكسجين، مما تسبب في حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، وهو مستشفى للمرضى المصابين بفيروس كورونا.