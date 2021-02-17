بعد المنتسبين والإعلاميين.. استثناء جديد من حظر التجوال في العراق

شفق نيوز/ قررت السلطات العراقية، إصدار استثناء لفئتين من حظر التجوال الصحي والخاص بالوقاية من وباء كورونا والذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الخميس.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد أصدرت عدة تعليمات للحد من تفشي فيروس كورونا وسلالته الجديدة، من بينها فرض حظر تجوال كلي أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظر جزئي من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجراً في باقي أيام الأسبوع، وفرض غرامة مالية على من لا يرتدي الكمامة والطبية، ومنع إقامة مجالس العزاء ومناسبات الأفراح وغلق دور العبادة وإجراءات أخرى.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن الاستثناء شمل موظفي مطار بغداد والمسافرين الحاملين لتذاكر السفر من حظر التجوال.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا اكد لوكالة شفق نيوز، وجود استثناءات من حظر التجوال للمنتسبين الأمنيين والإعلاميين والكوادر الطبية والصحية، إلا أنه شدد على أن أي منتسب لا يلتزم بالحظر سيتعرض للمحاسبة.

ولجأ العراق إلى إعادة فرض القيود الوقائية بعد تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، وسط تحذير من السلطات الصحية من تعرض البلاد لموجة وبائية "أشد فتكاً".