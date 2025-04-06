بعد المعلمين.. تنسيقيات موظفين آخرين تستعد لتظاهرات كبرى لزيادة رواتبهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم الأحد، بأن تنسيقيات موظفي وزارة السياحة والآثار تستعد لتنظيم تظاهرات كبيرة خلال الأسبوع الجاري في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن تظاهرات موظفي وزارة السياحة هي للمطالبة بزيادة رواتبهم أسوة بالتظاهرات الحاصلة من قبل موظفي وزارة التربية.

وكشف المصدر، أن موظفي وزارة السياحة والآثار هددوا بالإضراب العام عن الدوام الرسمي في مديريات الآثار في المحافظات.

وتأتي خطوة موظفي وزارة السياحة والآثار تزامناً مع إعلان اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، عن تنفيذ إضراب عام بدءاً من اليوم الأحد، للضغط باتجاه تحقيق حزمة مطالب، أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمة الجامعية، وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشة والمهنية وبدل النقل ومخصصات الزوجية والأطفال.