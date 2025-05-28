بعد المطالبات.. توجيه في كركوك بزيادة عدد مركبات تسويق الحنطة إلى 350 مركبة يومياً

شفق نيوز/ وجّه محافظ كركوك ورئيس اللجنة العليا للحصاد والتسويق، ريبوار طه، يوم الأربعاء، الشركة العامة لتجارة الحبوب بضرورة زيادة عدد مركبات تسويق محصول الحنطة، وذلك بمعدل لا يقل عن 350 مركبة يومياً، في خطوة تُعد الأولى من نوعها مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد طه في توجيهه، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة استلام كامل الكميات المسوّقة من الحبوب لجميع الفلاحين دون استثناء، وحتى آخر يوم معتمد في خطة التسويق، بما يضمن نجاح الموسم الزراعي في المحافظة".

وأشار إلى أن هذا القرار جاء استجابةً للضغط المتزايد على مراكز الاستلام نتيجة وفرة الإنتاج، وحرصاً على دعم الفلاحين وتسهيل عملية التسويق من دون تأخير أو تكدّس.

وكان النائب عن محافظة كركوك وصفي العاصي، طالب يوم الأربعاء، وزارة التجارة بزيادة عدد سيارات تسويق محصول الحنطة، في ظل الضغط المتزايد على مراكز التسويق خلال موسم الحصاد الحالي، الذي يشهد وفرة بالإنتاج.

وقال العاصي لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك تشهد ذروة موسم حصاد الحنطة، وهناك كميات كبيرة من المحصول بانتظار التسويق، إلا أن العدد اليومي المخصص من الشاحنات الناقلة لا يتجاوز 245 سيارة، وهو رقم لا يغطي حاجة الفلاحين ولا يواكب حجم الإنتاج الفعلي".

وأضاف العاصي أن "هذا النقص تسبب في ازدحام وتأخير كبيرين في مواقع التسويق، مما يشكل عبئاً إضافياً على الفلاحين"، داعياً وزارة التجارة إلى "التحرك الفوري وزيادة عدد السيارات لضمان انسيابية التسويق وعدم تلف المحصول أو تضرر المزارعين".

ووفقاً للبيانات الزراعية، فإن كركوك تشهد هذا العام موسماً واعداً في إنتاج الحنطة، مع توقعات بتسويق أكثر من 650 ألف طن من المحصول، وسط التزام كبير من الفلاحين بتسليم إنتاجهم إلى المراكز المعتمدة.

وتكمن المشكلة الأساسية، بحسب المعنيين، في قلة عدد الشاحنات الناقلة التي ترسلها وزارة التجارة يومياً، مما أدى إلى تكدّس المركبات وطوابير طويلة أمام سايلوات الاستلام، وهو ما يهدد سير العملية التسويقية بكفاءة.

ودعت الجهات المعنية في كركوك وزارة التجارة إلى "مراعاة الواقع الزراعي في المحافظة، وتوفير الدعم اللوجستي المطلوب لإنجاح موسم التسويق، الذي يمثل أحد أهم المواسم الاقتصادية في كركوك".