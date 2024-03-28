بعد المسجد.. انهيار مدرج ملعب كرة قدم في الموصل (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الخميس، بإصابة عامل بناء بجروح خطيرة نتيجة سقوط مدرج ملعب كرة قدم خلال تنفيذ أعمال تأهيل في مدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن جزءا من مدرج ملعب الادارة المحلية في إيمن الموصل انهار على سائق آلة للهدم، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وتنشر وكالة شفق نيوز، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لانهيار المدرج.

وأمس الأربعاء، لقي عامل مصرعه وأصيب 10 آخرين نتيجة انهيار سقف "مسجد" مبنى "جامع الخضر" بايمن الموصل بشكل كامل على العمال.