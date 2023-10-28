بعد الفيديو المتداول.. التربية تكرّم معلماً تكفل بتعليم طالبين وتفتتح صفاً لليافعين في مدرسته

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن افتتاح صف خاص لليافعين في احدى مدارس ذي قار لحماية الطلبة المتسربين من سلك التعليم، فيما اكدت تكريم احد المعلمين تكفل بإدخال طالبين الى المدرسة بعد تداول مقطع فيديو يوثق ذلك.

وكان مقطع فيديو تم تداوله ووصل الى وكالة شفق نيوز يقوم فيه أحد المعلمين في ذي قار بتوثيق عدم دخول طفلين الى المدرسة وتكفله بادخالهما المدرسة وتعليمهما على مسؤوليته الخاصة.

ونشر الأستاذ صورة للطالبين بعد ادخالهما الصف الأول الابتدائي.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المعلم "خالد السومري" قام بهذا الجهد الانساني والتربوي".

وأضاف السيد أن "المكتب الاعلامي في الوزارة تواصل مع مدير عام تربية ذي قار الذي استجاب فوراً، وفتح صف خاص باليافعين في المدرسة التي تم فيها توثيق الفيديو وبالتنسيق مع المديرية العامة للتعليم العام".

من جهته أوضح مدير المكتب الإعلامي لوزير التربية، احمد العبيدي، لوكالة شفق نيوز إن "مدير عام تربية ذي قار قام بتكريم المعلم خالد السومري على جهده وتكفله بإدخال الطفلين إلى المدرسة".