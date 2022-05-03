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بعد الفلوجة.. نهر دجلة يبتلع 3 أطفال في الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-03T14:12:16+0000
بعد الفلوجة.. نهر دجلة يبتلع 3 أطفال في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بتسجيل حادثة غرق لعدد من الأطفال في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة أطفال من حمام العليل بالموصل غرقوا بنهر دجلة بعد أقل من 24 ساعة على غرق ستة أطفال بنهر الفرات في الفلوجة".

وأمس الإثنين، أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، بأن ستة أطفال قضوا غرقاً في محاولة إنقاذ فتاة من الغرق في نهر الفرات، فيما ابتلع نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين شابين آخرين، وعثرت شرطة الديوانية على جثة شاب غرق قبل ثلاثة أيام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "فتاة من منطقة النعيمية، جنوب قضاء الفلوجة، شرقي الأنبار، غرقت في نهر الفرات، وقفز بعض الأطفال المتواجدين بالقرب منها إلى النهر على أمل إنقاذها، ليتسبب ذلك بمصرع الطفلة واثنين من إخوتها، وثلاثة أطفال آخرين".

وأضاف المصدر أن "الشرطة النهرية عثرت على جثث بعض الضحايا، فيما تواصل البحث عن الآخرين".

وفي محافظة صلاح الدين، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "شابين يسكنان أطراف مدينة سامراء، جنوبي شرق تكريت، قضيا غرقاً في نهر دجلة خلال السباحة احتفالاً بعيد الفطر إلا انهما فقدا السيطرة ما أدى الى غرقهما".

وبين أن "الشرطة النهرية والأهالي يواصلون البحث عن جثتي الشابين اللتين جرفتهما المياه ولا يعلم بمكانهما حتى الآن".

كما أبلغ مصدر أمني في الديوانية، وكالة شفق نيوز، بأن الشرطة عثرت على جثة شاب توفي غرقا في شط الشامية بمحافظة الديوانية، مشيرا الى ان "الجثة وجدت طافية بعد ان فقد الشاب قبل ثلاثة أيام".

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