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بعد الفلافل.. موجة تسمم جديدة بميسان: "البطاطا" تطيح بطالبات في المعهد التقني

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-04T11:49:35+0000
بعد الفلافل.. موجة تسمم جديدة بميسان: "البطاطا" تطيح بطالبات في المعهد التقني

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ميسان، اليوم الخميس، بتسمم عدد من طالبات المعهد التقني في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "5 من طالبات المعهد التقني في ميسان تعرضن لحالة تسمم اليوم وتم نقلهن الى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج".

وبين، أن "حالات التسمم لا علاقة لها بواقعة الفلافل، وإنما ناتج عن تناول الطالبات اكلات شعبية داخل منازلهن أثناء قدومهن للمحافظة صباح اليوم للمعهد التقني".

وأضاف، أن "أبرز الأكلات التي تناولتها الطالبات قبل قدومهن للمعهد في ميسان هي البطاطا".

وتابع المصدر، أن "حالات التسمم بواقعة الفلافل انتهت عند 568 حالة تسمم يوم أمس ولم تسجل حتى الآن أي حالة جديدة".

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