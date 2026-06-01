بعد الفرطوسي.. وزير النقل يعفي أربعة مديرين عامين في النقل البحري (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

وجه وزير النقل وهب سلمان محمد الحسني، بإعفاء أربعة مديرين عامين في الشركة العامة للنقل البحري، وتكليف بدلاء عنهم، لما وصفه "مقتضيات مصلحة العمل".

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، موقعة من الحسني نصت على: "إعفاء ياسين عبد الحسين حميد، من مهام مدير قسم التأمين في الشركة العامة للنقل البحري ويكلف أحمد جاسم محمد شري بدلاً عنه".

وكذلك: "يعفى حسين كريم داوود، من مهام مدير قسم العقود في الشركة أعلاه ويكلف محمد علي عبد الرضا زاير بدلاً عنه".

كما تم إعفاء حيدر سمد حمود، من مهام مدير قسم الوكالات البحرية في الشركة وتكليف عدي فرج عزيز بدلاً عنه، وكذلك إعفاء علي هادي عبد العباس من مهام مدير القسم التجاري في الشركة وتكليف محمد عبد الأمير عبد الكريم بدلاً عنه.

وكان وزير النقل قد قرر سحب يد المدير العام لشركة موانئ العراق فرحان الفرطوسي، وتكليف بديل عنه.

وبحسب كتاب يحمل توقيع وزير النقل اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الحسني قرر سحب يد "فرحان محيسن غضيب الفرطوسي"، وتكليف "علاء عبد الحسن علي عبيد العكيلي" بتمشية أعمال الشركة العامة لموانئ العراق وكالة طيلة مدة سحب اليد أصولياً.