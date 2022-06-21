بعد الـ1000 مدرسة.. الصين تجهز العراق بأربع مدن طبية و15 مستشفى

شفق نيوز/ بحث وزير الصحة العراقي هاني موسى العقابي، يوم الثلاثاء، إنشاء أربع مدن طبية و15 مستشفى في مختلف مدن البلاد ضمن مشاريع الاتفاقية الصينية.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان العقابي ترأس اجتماعاً بحضور الوكيل الاداري لوزارة الصحة توفيق وليد وعدداً من المديرين العامين والمسؤولين، لمناقشة مشروع إنشاء المدن طبية و15 مستشفى بسعة 100 سرير، واحدة في كل محافظة، بحسب توصية الامانة العامة لمجلس الوزراء وضمن الاتفاقية الإطارية الصينية.

واشار الى ان وزير الصحة بحث آلية إدارة وتشغيل هذه المؤسسات الصحية التي سيتم إنشاؤها, وذلك لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وستكون إضافة مهمة للقطاع الصحي في العراق.

يشار إلى أن العراق يعاني من نقص كبير في أعداد المستشفيات والمؤسسات الطبية في عموم مناطق البلاد، فضلاً عن افتقار المستشفيات الحالية للعديد من الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والعلاجات.

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد وضع في 2022-06-18 حجر أساس مشروع مدرسي ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية، والتي تضمنت بناء 1000 مدرسة نموذجية في عموم العراق.