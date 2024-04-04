"بعد العيد".. العراق يطلق حملة لتلقيح 7 ملايين طفل ضد مرض الحصبة

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، يوم الخميس، عن خطة وزارته لإطلاق حملة اللقاح ضد مرض الحصبة لتلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بعد عيد الفطر، والتي تستهدف اكثر من 7 ملايين طفل في عموم العراق.

وبين الوزير، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه "نظرا لعودة ظهور إصابات بأمراض الحصبة في أكثر من دولة وتسجيل حالات اشتباه بمرض الحصبة في العراق وتحسبا لمواجهة أي موجة وبائية، ستطلق وزارة الصحة حملة موسعة لتلقيح الأطفال ضد مرض الحصبة".

واشار الى ان "الحملة تستمر لمدة 10 ايام تستهدف أكثر من 7 مليون و 398 ألف طفل عراقي في عموم محافظات العراق، بما فيها اقليم كردستان، بمشاركة أكثر من 9 آلاف فرقة وتستهدف 23 ألف مدرسة ابتدائية".