بعد العواصف.. حريق يأتي على سوق تجاري وسط تكريت (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع في سوق تكريت التجاري بمحافظة صلاح الدين.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني نجحت بالسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل محال تجارية مخصصة لتجارة المواد الغذائية في سوق تكريت شارع الباشا تحديداً في محافظه صلاح الدين صباح اليوم.

وأوضحت أن سبع فرق من الدفاع المدني طوقت وعزلت الحادث من عدة محاور وحالت دون اتساعه النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى ارجاء السوق التجاري لتنهي اعمالها دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية، مشيرة إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر.

ومنذ ليلة امس، تعرضت مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين لموجة قوية من العواصف الترابية التي سبب اضرارا جسيمة وتعطيل للمصالح الحياتية.

وقال قائممقام تكريت عمر الشنداح لوكالة شفق نيوز؛ ان "العواصف تسببت بسقوط الكثير من أعمدة وأبراج الطاقة الكهربائية داخل وخارج المدينة والحاق اضرار بالسيارات والممتلكات العامة والخاصة".

كما تسببت العواصف الترابية في صلاح الدين، بسقوط نقطة تفتيش حديثة افتتحت قبل شهر في مدينة تكريت.